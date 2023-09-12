بموافقة "إسرائيلية".. مصفحات أميركية للسلطة الفلسطينية

لهذا الهدف، تسلّمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مجموعة من المصفحات والأسلحة الأميركية بموافقة الاحتلال الصهيوني.



ونقلت صحيفة "القدس" عن مصادر لم تفصح عنها قولها: "إن المصفحات حصلت عليها السلطة من الجانب الأميركي عبر الوسيط الأردني، بموافقة من حكومة الاحتلال اليمينية التي يشارك فيها وزراء من اليمين المتطرف، بهدف تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مواجهة ما أسمتها "الخلايا المسلحة الفلسطينية" التي تتمركز في جنين، وفي مدينة نابلس".



ووفق المصادر، فإنّ الأسلحة مخصصة لدعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وخاصة أجهزة "الأمن الوقائي"، و"الأمن الوطني"، وكذلك الشرطة، وستستخدم في ما قالت عنه "تطبيق القانون والنظام" في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، بحسب تعبيرها.



وقالت المصادر: "إن السلطة الفلسطينية أكدت لمختلف الجهات عبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ خلال اجتماعات عقدها مع الجانب الأميركي أكثر من مرة، أن السلطة غير قادرة على مواجهة تلك "الخلايا المنتشرة" بكثافة في جنين ونابلس وطولكرم والتي تعد المناطق الأكثر سخونة بالضفة الغربية والتي تجد فيها قوات الاحتلال أيضًا صعوبات في اقتحامها بدون قوات مدعومة جوًا وبرًا".



وأشارت المصادر إلى أن الجانب الأميركي تفهم مطالب السلطة بهذا الخصوص وعمل على تزويدها بالعتاد اللازم، سواء المصفحات أو الأسلحة الأوتوماتيكية الحديثة المزودة بالليزر لاستخدامها في عمليات الاقتحام والاشتباك مع الخلايا المسلحة وخاصة في جنين التي تعد المحافظة الأشرس في المواجهة وتحديدًا المخيم الذي يضم مقاتلين ذوي خبرة منذ الانتفاضتين الأولى عام 1987، والثانية عام 2000.

