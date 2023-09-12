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الثلاثاء 12 أيلول 2023 ساعة 11:08

"نيويورك بوست": بايدن خلط بين الرئيس الفيتنامي ورئيس برلمان البلاد

"نيويورك بوست": بايدن خلط بين الرئيس الفيتنامي ورئيس برلمان البلاد
أفادت بذلك صحيفة "نيويورك بوست"، وذكرت أن ذلك حدث يوم 11 سبتمبر، عندما شكر بايدن نظيره الفيتنامي في تغريدة نشرها على موقع X (تويتر سابقا)، والتي تم حذفها لاحقا.

بايدن ينهي مشاركته في قمة مجموعة العشرين ويغادر نيودلهي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن أرفق كلمات شكره للرئيس الفيتنامي بصورة لرئيس البرلمان الفيتنامي فونغ دينه هيو، بالمنشور. وكتب تحتها: "الرئيس فو فان ثونغ، أشكرك على هذا الاجتماع المثمر".

ولاحظت الصحيفة أن كلا الرجلين الفيتناميين، يرتديان النظارات ولهما نفس تصفيفة الشعر.

في 11 سبتمبر، قال نجوين فو ترونج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، إن بايدن "لم يكبر على الإطلاق" ويبدو أفضل من ذي قبل.

وفي أبريل، أعلن بايدن أنه سيرشح نفسه لولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024. وإذا أعيد انتخابه فسيبدأ ولايته الثانية عندما يبلغ من العمر 82 عاما.
رقم : 1081289
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