لودريان يأمل أن تكون مبادرة بري بداية مسار الحل في لبنان

وفي تصريح خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أكد لودريان أنه آت إلى لبنان لإكمال مهمته، مشيرا إلى أنه "لن يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها".



وأمل في أن "تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية مسار الحل".



بدوره، جدد ميقاتي التأكيد أن "بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان وإتمام الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما المشاريع الموجودة في مجلس النواب، لوضع البلد على سكة التعافي".



يذكر أن بري دعا إلى الحوار لسبعة أيام تعقبه جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.



وأعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي تأييده عقد حوار "دون أحكام مسبقة وإرادة فرض الأفكار على الآخرين".



وكان لودريان زار لبنان في يونيو الماضي لتحفيز الحوار بغية إنهاء أزمة الشغور الرئاسي المستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.



يذكر أن آخر جلسة عقدها مجلس النواب اللبناني كانت في 14 يونيو الماضي، وكانت الجلسة الـ12 التي يفشل فيها في انتخاب رئيس للبلاد.

