الرئيس السوري يعدل سلفة زواج العسكريين ويكافئ المتطوعين

وحسب القرار الذي يشمل الضباط وصف الضباط والأفراد في الجيش والقوات المسلحة، فإن قيمة سلفة الزواج التي تبلغ 50 ألف ليرة سورية للضباط، 40 ألف ليرة سورية لصف الضباط، و30 ألف ليرة سورية للأفراد، لتصبح منحة زواج لمرة واحدة غير مستردة قيمتها 2 مليون ليرة سورية، وذلك بعد الحصول على رخصة الزواج وتثبيته وفق الأنظمة والقوانين.



كما أصدر الأسد قرارا يقضي بمنح المتطوعين في صفوف الجيش السوري بموجب عقد تطوع (مكافأة بدء خدمة) مبلغا قدره 2 مليون ليرة سورية بعد التثبيت في الخدمة، ومبلغا قدره مليون ليرة سورية عن كل سنة خدمة تسلّم للمتطوع عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول (الذي تبلغ مدته عشر سنوات).