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الثلاثاء 12 أيلول 2023 ساعة 13:33

سفير إيران في قطر: نطوي المراحل النهائية لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع أميركا

سفير إيران في قطر: نطوي المراحل النهائية لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع أميركا
جاء ذلك في تصريح ادلى به السفير دهقاني بوده، اليوم الثلاثاء، في الاشارة الى لقائه وزير الدولة في الخارجية القطرية ضمن سلسلة لقاءاته الوداعية مع المسؤولين القطريين في ختام مهام عمله.

وقال السفير الايراني: في لقاء مع السيد محمد الخليفي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، استعرضنا الإجراءات التي تم اتخاذها والخطوات المقبلة، وأعربت عن تقديري وشكري له على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة فيما يتعلق باتفاقية التبادل (تبادل السجناء مع اميركا) التي نحن في المراحل النهائية لتنفيذها.

ويوم امس قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي وفي الرد على سؤال بشأن الإفراج عن أصول إيران المجمدة في كوريا الجنوبية وأيضا تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة: ان الافراج عن الاصول الايرانية وتبادل السجناء قضيتان منفصلتان وطبيعتهما مختلفة. ففيما يتعلق بموضوع تبادل السجناء، أكدنا دائما أنه نظرا للطبيعة الإنسانية للقضية، فإننا مستعدون لمناقشتها ، وكان من الممكن أن تحدث هذه القضية منذ فترة طويلة لو تعاون الجانب الأميركي ولم يربط هذا الأمر بقضايا أخرى، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وقال كنعاني: نحن متفائلون بأن تبادل السجناء سيتم على أساس التفاهم الذي تم إن شاء الله في المستقبل القريب، وفيما يتعلق برفع الحصار المالي وتحصيل الأصول المالية لإيران، فاننا بناء على التفاهم المنجز وعملية الإجراءات التي شهدناها حتى الآن، نأمل أن يكتمل هذا النقل خلال الأيام القادمة وأن تتمكن جمهورية إيران الإسلامية من الوصول الكامل إلى أصولها.
 
رقم : 1081311
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