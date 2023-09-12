الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 12 أيلول 2023 ساعة 14:40

القضاء الإيراني يشكر العراق على حسن استضافة زوار الأربعين

القضاء الإيراني يشكر العراق على حسن استضافة زوار الأربعين
وأشاد ستايشي اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي نيابة عن السلطة القضائية، باستضافة العراق السخية حكومة وشعبا لزوار أربعينية الامام الحسين (عليه السلام).
 
وقال: إن إقامة هذه المسیرة الكبيرة والمليونیة أثبتت مرة أخرى أن عمق تعاطف الأمم في التعبير عن حبها لأهل البيت (عليهم السلام) يتزايد وآخذ بالنمو وهو شمعة مشتعلة لن تنطفئ رغم خطط الأعداء المعقدة.
 
و ردا على سؤال حول آخر الإجراءات القضائية في قضية زمرة خلق الإرهابیة قال: طالبت محكمة بمحافظة طهران من أعضاء زمرة منافقين الإرهابية تقديم محامين منتدبين للمتهمين من هذه الزمرة وذلك من خلال نشر إعلان.
 
وأضاف: لم يستغل أي من المتهمين هذه الفرصة القانونية وبموجب القانون، اتخذ نائب رئيس قضاء محافظة طهران إجراءات لتخصیص محامين منتدبين لهؤلاء المتهمين، وذلك عبر مراسلة مع رئيس نقابة المحامين كما ردت نقابة المحامين بأنه سيتم تقدیم العدد اللازم من المحامين القانونيين و المنتدبین لهؤلاء المتهمين.
 
وأوضح: وفقا للقانون على المتهم، استخدام محامين حاصلين على تراخيص المحاماة في نفس الدولة ولذلك فإن وجود محام دولي في هذه المحكمة ليس له أي أساس قانوني.
 
آخر التطورات في ملف الجاسوسين الفرنسيين
 
وردا على سؤال حول ملف الجاسوسين الفرنسيين، قال المتحدث باسم السلطة القضائية: تم القبض على رجل وامرأة، وكلاهما مواطنان فرنسيان، بتهمة التجسس لصالح أجانب ضد إيران.. وقد تم تحويل ملف هذين الشخصين إلى المحكمة بعد إجراء تحقيق شامل وقد تمت دراسة مرحلتين من هذه القضية من قبل محامي المتهمين، وفور تلقي المزيد من المعلومات سيتم الإعلان عنها.
 
احتجاز مواطن سويدي
 
وردا على سؤال حول اعتقال مواطن سويدي قال: هذا الشخص مواطن سويدي ومتهم بارتكاب جرائم في إيران.
 
وتابع: الآن تم سجن هذا الشخص مع صدور أمر قانوني، و التحقيق في ملفه جارٍ و في مراحله النهائية وسيتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بالقرار النهائي للنيابة خلال الأيام المقبلة.
رقم : 1081320
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لقاء إردوغان والسيسي.. هل يعيد المياه إلى مجاريها؟
لقاء إردوغان والسيسي.. هل يعيد المياه إلى مجاريها؟
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
12 أيلول 2023
بيدرسون في دمشق للقاء المقداد.. أسباب الزيارة؟
12 أيلول 2023
‘‘البريكس‘‘ ستصبح أكبر قوة للنفط والغاز في العالم
‘‘البريكس‘‘ ستصبح أكبر قوة للنفط والغاز في العالم
12 أيلول 2023
أمريكا تنتقل إلى ‘‘الخطة ب‘‘ في سوريا
أمريكا تنتقل إلى ‘‘الخطة ب‘‘ في سوريا
12 أيلول 2023
هذيان برنياع.. عارض طبيعي لإضطربات القلق!
هذيان برنياع.. عارض طبيعي لإضطربات القلق!
11 أيلول 2023
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
11 أيلول 2023
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
11 أيلول 2023
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
مناورة ‘‘مولد النور‘‘ تؤكد جاهزية القوات اليمنية في مواجهة تحالف العدوان
11 أيلول 2023
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘
ابن سلمان واللعب علی الحبلين تجاه تطبيع العلاقات مع ‘‘تل أبيب‘‘
11 أيلول 2023
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
"إسرائيل" والبحرين وتعميق العلاقات.. ماذا عن الشعب؟
9 أيلول 2023
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
تأثير سياسة طهران الإقليمية على واشنطن
9 أيلول 2023
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
توسيع التعاون العسكري مع الصين.. هل أدارت السعودية ظهرها للأسلحة الغربية؟
9 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لقاء إردوغان والسيسي.. هل يعيد المياه إلى مجاريها؟
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
بيدرسون في دمشق للقاء المقداد.. أسباب الزيارة؟
‘‘البريكس‘‘ ستصبح أكبر قوة للنفط والغاز في العالم