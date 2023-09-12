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الثلاثاء 12 أيلول 2023 ساعة 16:58

رئیسي: مستعدون لتقديم الإغاثة إلى سكان المناطق المنكوبة في ليبيا

رئیسي: مستعدون لتقديم الإغاثة إلى سكان المناطق المنكوبة في ليبيا
وفي رسالة وجهها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الیوم الثلاثاء، أعرب رئيسي عن تعاطفه مع ليبيا حكومة وشعبا، بعد مصرع وإصابة وفقدان عدد كبير من مواطني هذا البلد إثر العاصفة والفيضانات التي اجتاحته مؤخرا.
 
وكتب الرئیس الإيراني في رسالته: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وقوع العاصفة والفيضانات في مناطق من ليبيا، ما أدى إلى مصرع وإصابة وفقدان عدد كبير من أبناء شعب هذا البلد.
 
وأضاف: إنني إذ أعرب عن تعاطفي مع العائلات المنكوبة، أقدم نيابة عن شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، تعازيّ لفخامتكم وشعبكم العزيز على هذا الحادث المؤسف.
 
وتابع الرئيس الايراني: إن حكومة الجمهورية الإسلامية على استعداد لتقديم الإغاثة لسكان المناطق المتضررة وإرسال المساعدات الطبية والصيدلانية وغيرها من الضروريات.
 
وفي الختام أعرب الرئيس رئيسي عن أمله في عودة الأوضاع إلى طبيعتها سريعا بمساعدة الحكومة ومواكبة الشعب الليبي الصابر؛ سائلا الباري تعالى بالرحمة والمغفرة لضحايا الحادث والشفاء العاجل للجرحى
رقم : 1081334
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