أميرعبداللهيان: إجراءات لحماية إيرانيي المهجر وتسهيل شؤونهم

وقال أميرعبداللهيان في اجتماع فريق العمل التابع للمجلس الأعلى لشؤون إيرانيي المهجر، إن هذا الفريق مكلف بمعالجة هواجس إيرانيي المهجر فيما يخص مشاكلهم القنصلية، مضيفا بأن هناك الآن 5.2 مليون إيراني يعيشون في الخارج وهم مهتمون بأخذ الجنسية الإيرانية لأولادهم وأن توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية تقضي بالاهتمام بهؤلاء وتعزيز أواصرهم مع الوطن الأم.



وقال وزير الخارجية إن وزارته تعمل لتسهيل سفر إيرانيي المهجر إلى الوطن الأم وإن الملايين من هؤلاء يزورون إيران بانتظام، وأعلن عن إطلاق برنامج إلكتروني يستخدمه إيرانيو الخارج يسهل عليهم إجراءات السفر إلى إيران في مختلف المجالات الأمنية والقضائية والقنصلية وذلك بإشراف فريق العمل التابع للمجلس الأعلى لشؤون إيرانيي المهجر.



وتابع أميرعبداللهيان أن: إيران هي لجميع الإيرانيين، ونحن ندعوهم كافة ومنهم النخب والذين هم مصدر الخير والخدمات في أنحاء العالم بأن يزوروا إيران من دون هواجس ونحن نرحب بهم.