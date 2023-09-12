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الثلاثاء 12 أيلول 2023 ساعة 17:35

صنعاء: وساطة عمان صادقة ودول العدوان تتعنت

صنعاء: وساطة عمان صادقة ودول العدوان تتعنت
وقال رئيس الحكومة:" إن دول العدوان تتعنت وتعتقد أنها تشكل ضغط شعبي علينا في ملف الرواتب، ونحن في صنعاء نثق بوعي شعبنا وندرس الرد الملائم".
 
وأضاف: من خلال ما صرح به قائد الثورة فإننا نعطي آخر فرصة لدول العدوان، نحن الآن منكبون على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وما بعده الأمور مفتوحة على العودة إلى المربع الأول.
 
وأوضح أن إيرادات النفط والغاز شكلت 75 % من إيرادات موازنات الحكومات السابقة، الضرائب والجمارك 15 % ما تبقى يأتي عبر الهبات والقروض وخلافه، ووفقا لذلك فالمصادر الإيرادية جميعها بيد المحتلين.
 
وتابع "ما تبقى لنا في حكومة الإنقاذ هو إيراد ميناء الحديدة ويشكل في أعلاه 10 % من الإيرادات، نصرف منها كل 3 أشهر نصف راتب، ولو تمكنا من الصرف أكثر لما تأخرنا لحظة".
 
وأردف رئيس حكومة الإنقاذ قائلا: "مع الوضع المتدني جدا للإيرادات، حكومة الإنقاذ تتحمل اليوم نفقات 49 جبهة تحتاج إلى كل أوجه الانفاق من سلاح وذخائر وخلافه، فلا نزال في حالة حرب مع دول العدوان".
رقم : 1081338
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