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الثلاثاء 12 أيلول 2023 ساعة 19:04

سيول عارمة بمدن وقرى ليبيا ماذا فعل اعصار دانيال؟

سيول عارمة بمدن وقرى ليبيا ماذا فعل اعصار دانيال؟
سيول عارمة تؤدي الى فيضانات شرقي ليبيا، تجرف أحياء بكاملها مع سكانها إلى البحر وتقتل وتشرد الآلاف، فضلا عن آلاف المفقودين.
 
فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق البلاد خلال الأيام الماضية، بعدما اجتاح الإعصار 'دانيال' البحر المتوسط قادما من تركيا وبلغاريا واليونان.
 
مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات، غمرت مدن البيضاء وسوسة والمرج، وطبرق وكل مدن وقرى الجبل الأخضر والساحل الشرقي، وصولا إلى بنغازي.
 
أما الكارثة فكانت في مدينة درنة بعد انهيار السدود عقب اجتياح سيل عارم بسبب الاعصار.
 
وقال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن 'أحياء كاملة في مدينة درنة تضم آلاف الموطنين اختفت داخل البحر'، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة وفرضت حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا، لمدة يومين.
 
وقال عضو بغرفة الأزمة بجمعية الهلال الأحمر الليبية، إن "إجمالي الإحصائيات التي وصلت إلى الغرفة من جميع فروع الهلال الأحمر بلغ 3000 قتيل".
 
وأكد أن "عدد العالقين في المناطق المنكوبة وتجري حاليا عمليات إنقاذهم وصل إلى 7 آلاف عائلة إضافة إلى عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخصوصا في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية".
 
وفي السياق،أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قائلا: إن أحياء كاملة في مدينة درنة، تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر.
 
وأشار،" أن الحكومة أعلنت المدينة منطقة منكوبة وفرضت حظر التجول وحالة الطوارئ في شرق ليبيا، لمدة يومين، بسبب الإعصار والسيول التي تجتاح المنطقة، داعيا "الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".
ووصف خبراء الإعصار دانيال بأنه 'شديد للغاية من حيث كمية المياه التي تساقطت خلال أربع وعشرين ساعة'.
 
وخلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء في غرب البلاد أعلن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام ودعا إلى ضرورة التغاضي عن الخلافات السياسية ووجه بتحويل أموال لكافة البلديات المتضررة من السيول شرقي البلاد.
 
وطالب المجلس الرئاسي في طرابلس من المجتمع الدولي تقديم المساعدة.
 
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها تتابع عن كثب تطورات الإعصار وستقدم 'مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الإستجابة على المستويين المحلي والوطني'.
 
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه الحكومة بإرسال مساعدات إلى المناطق المتضررة في شرق ليبيا، فيما قالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا سترسل ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ ومساعدات إنسانية.
 
وفي مصر المجاورة، دعت السلطات إلى توخي الحذر على الساحل الشمالي المتاخم لشرق ليبيا، وأعلنت أنها بدأت الاستعدادات للحد من تأثير الإعصار دانيال وتتوقع أجهزة الأرصاد هطول أمطار غزيرة لثلاثة أيام.
رقم : 1081349
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