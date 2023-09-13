زعيم كوريا الشمالية والرئیس الروسي يجتمعان في مكان لم يتم الكشف عنه في أقصى الشرق

ويقوم كيم الذي غادر بيونغ يانغ مساء الأحد على متن قطار مصفّح، بأول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كوفيد-19. وفي رحلته الأخيرة، التقى ببوتين في فلاديفوستوك في العام 2019.



وهذه المرة سيلتقي الزعيمان هذا الأسبوع في مكان لم يتم الكشف عنه في أقصى الشرق الروسي، حسبما نقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف. لكنّ السلطات الروسية لم تحدد المكان والزمان.



وأكّد المتحدث أنهما سيبحثان بشكل خاص في “مواضيع حساسة” في الأيام المقبلة، بحسب وكالة “ريا نوفوستي”.



الا أن وسائل إعلام روسية عرضت لقطات تظهر استقبال كيم في محطة خاسان للقطارات القريبة من حدود روسيا مع كوريا الشمالية، بمشاركة وفد رسمي وحرس الشرف.



وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ كيم أبلغ مستقبليه أنّ زيارته “تعبير صريح” عن “الأولوية التي توليها (بلاده) للأهمية الاستراتيجية” لعلاقاتها مع روسيا.



ولم تذكر الوكالة الكورية أي تفاصيل بشأن اللقاء المرتقب بين كيم وبوتين، واكتفت بالإشارة الى أن الزعيم الشمالي “غادر الى وجهته” بعد الاستقبال الذي أقيم له بعيد وصوله.



وبحسب حاكم منطقة بريمورسكي أوليغ كويمياكو، التقى الزعيم الكوري الشمالي خلال هذا التوقف بوزير البيئة والموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف.



وكتب عبر تلغرام ان “زيارة من هذا المستوى هي رسالة جيدة بشأن تنمية … التواصل المباشر مع زملائنا في كوريا الشمالية”.



ولم يُسأل بوتين الموجود حاليا في فلاديفوستوك لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي الذي ينتهي الأربعاء، عن زيارة الزعيم الكوري الشمالي، على الرغم من جلسة الأسئلة والأجوبة المطوّلة.



واكتفى الرئيس الروسي بالقول إنه سيزور قريباً قاعدة فوستوشني الفضائية، التي تبعد ألف كيلومتر عن فلاديفوستوك، لكنه رفض الإفصاح عمّا يعتزم القيام به هناك.



وقال “لدي برنامج مناسب هناك، وعندما أصل إلى هناك ستعرفون ذلك”.



وأكد بيسكوف أن لقاء بوتين وكيم سيبحث في مواضيع “حساسة” من دون الالتفات إلى “التحذيرات الأميركية”.



وقال بيسكوف “في بناء علاقاتنا مع جيراننا، بما في ذلك كوريا الشمالية، ما يهم بالنسبة لنا هو مصالح بلدينا، وليس تحذيرات واشنطن”.

