الدفاع الروسية تكشف تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "شنت القوات الأوكرانية الليلة ضربة بعشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن الذي يحمل اسم أورجونيكيدزه في مدينة سيفاستوبول، فيما هاجمت ثلاثة قوارب مسيرة مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود في البحر.



وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ مجنحة، بينما دمرت سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" جميع القوارب المسيرة المعادية.



وأشار البيان إلى أن سفينتين تخضعان للإصلاح، تعرضتا لأضرار نتيجة إصابتهما بصواريخ مجنحة معادية.



وفي وقت سابق اليوم أفاد حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف بتعرض المدينة لهجوم صاروخي أوكراني، ما أدى إلى اندلاع حريف في مصنع السفن وإصابة 24 شخصا.