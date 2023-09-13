كوريا الشمالية تختبر صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

صرحت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.



وأفادت الهيئة بأن الجيش رصد صاروخين باليستيين قصيري المدى أطلقهما الشمال من منطقة سونان في بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي في الفترة من 11:43 إلى 11:53 صباح اليوم، وحلق كلا الصاروخين مسافة حوالى 650 كلم قبل سقوطهما في البحر الشرقي.



ويتزامن إطلاق الصواريخ اليوم مع زيارة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون لروسيا، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



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يشار إلى أن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخين، اليوم، هو المرة الأولى منذ إطلاقها صاروخين بالستيين قصيري المدى في 30 آب/أغسطس الماضي.



وفي كانون الثاني/يناير أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية، ستطلق أول صاروخ باليستي لها باتجاه بحر اليابان في عام 2023.



كذلك أطلقت بيونغ يانغ شباط/فبراير الفائت، صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، وبعد أيام قليلة أطلقت 3 صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي، في عمليات اختبار لتلك الصواريخ.



وفي تموز/يوليو قاد الزعيم الكوري كيم بنفسه إطلاق صاروخ "هواسونغ-18" البالستي العابر للقارات وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.