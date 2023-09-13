الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 أيلول 2023 ساعة 08:02

ارتفاع عدد قتلى زلزال المغرب وتضاؤل الآمال في العثور على ناجين

ارتفاع عدد قتلى زلزال المغرب وتضاؤل الآمال في العثور على ناجين
ويقع مركز الزلزال -الذي أدى إلى مقتل 2901 شخص وجرح 5530 آخرين، وفق حصيلة نُشرت مساء الاثنين- في إقليم الحوز الممتد في معظمه على جبال الأطلس الكبير، حيث فاقمت الانهيارات الأرضية صعوبة الوصول إلى القرى المنكوبة.

ويحاول عناصر الإنقاذ المغاربة -بدعم من فرق أجنبية- تسريع عمليات البحث للعثور على ناجين محتملين، وتوفير مأوى لمئات الأسر التي خسرت مساكنها.

لكن في بعض المناطق النائية والمعزولة يقول السكان إنهم متروكون لمصيرهم.

من جانبه، قال الجيش المغربي إنه يعزز فرق البحث والإنقاذ، ويوفر مياه الشرب ويوزع الأغذية والخيام والأغطية.

وأُغلق طريق رئيسي يربط جبال الأطلس بمراكش في ظل كثافة أعداد المركبات والأشخاص المحملين بمؤن الإغاثة والمتوجهين نحو بعض التجمعات السكانية الأكثر تضررا في المناطق النائية من الجبال.

وانضمت فرق إنقاذ من عدد من الدول لجهود البحث المغربية عن الناجين من الزلزال الذي وقع بمنطقة جبال الأطلس الكبير في وقت متأخر الجمعة الماضي، وبلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر، وسوى بالأرض منازل تقليدية مبنية من الطوب اللبن تعج بها المنطقة.

ونظرا لأن معظم المناطق التي تضررت من الزلزال يصعب الوصول إليها، فلم تصدر السلطات أي تقديرات لأعداد المفقودين.
 
رقم : 1081412
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
13 أيلول 2023
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
13 أيلول 2023
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
13 أيلول 2023
نظرة على آخر تطورات نقل القوات من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان
نظرة على آخر تطورات نقل القوات من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان
13 أيلول 2023
لقاء إردوغان والسيسي.. هل يعيد المياه إلى مجاريها؟
12 أيلول 2023
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
12 أيلول 2023
بيدرسون في دمشق للقاء المقداد.. أسباب الزيارة؟
12 أيلول 2023
‘‘البريكس‘‘ ستصبح أكبر قوة للنفط والغاز في العالم
‘‘البريكس‘‘ ستصبح أكبر قوة للنفط والغاز في العالم
12 أيلول 2023
أمريكا تنتقل إلى ‘‘الخطة ب‘‘ في سوريا
أمريكا تنتقل إلى ‘‘الخطة ب‘‘ في سوريا
12 أيلول 2023
هذيان برنياع.. عارض طبيعي لإضطربات القلق!
هذيان برنياع.. عارض طبيعي لإضطربات القلق!
11 أيلول 2023
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
11 أيلول 2023
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
11 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق