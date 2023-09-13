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الأربعاء 13 أيلول 2023 ساعة 08:26

ولي العهد السعودي وسلطان عمان يؤكدان المضي بتعزيز العلاقات

ولي العهد السعودي وسلطان عمان يؤكدان المضي بتعزيز العلاقات
جاء ذلك وفق مصدرين رسميين سعودي وعماني، بشأن زيارة خاصة غير محددة المدة، بدأها ولي العهد السعودي إلى مسقط مساء الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن “السلطان هيثم بن طارق استقبل في قصر البركة بالعاصمة مسقط الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها”.

وجرى خلال الاستقبال “تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين”.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، استعرض الجانبان “العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وأكدا عزمهما المُضي قُدُمًا في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات”.

ووصل ولي العهد السعودي، مساء الاثنين، إلى مسقط للقاء سلطان عمان في زيارة خاصة، عقب اختتام زيارة محمد بن سلمان، إلى الهند بعد حضوره قمة مجموعة العشرين وعقد مباحثات مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وفي يوليو/ تموز 2021، كانت السعودية أول دولة يجري لها سلطان عمان زيارة خارجية، منذ توليه الحكم في يناير/ كانون الثاني 2020.
 
رقم : 1081420
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