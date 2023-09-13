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الأربعاء 13 أيلول 2023 ساعة 09:23

مُذكرة تفاهم بين العراق والإمارات بشأن حاملي الجوازات الدبلوماسيَّة

مُذكرة تفاهم بين العراق والإمارات بشأن حاملي الجوازات الدبلوماسيَّة
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "حسين إستقبل وزير الدولة في وزارة الخارجيَّة الإماراتيّة، خليفة شاهين المرر، في مبنى الوزارة ب‍بغداد"، مبينة أن "اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين".

وزير الخارجية، خلال ترأسه أعمال اللجنة العراقيَّة-الإمارتيَّة المُشترَكة في دورتها العاشرة في بغداد، أكّد "ضرورة الإسراع بإبرام مُذكرة تفاهم لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسيَّة والخدمة من سمة الدخول لكلا البلدين"، مُشدداً على "أهمّيَّة تشكيل لجنة صداقة برلمانيَّة مُشترَكة بين مجلس النواب العراقيّ والإماراتيّ".

ودعا حسين إلى "تأسيس المجلس التنسيقيّ العراقيّ – الإماراتيّ المُشترَك من خلال تشكيل مجموعة من اللجان الفنيَّة المختصة للتغلب على العواقب التي تحول دون رفع مُستوى التعاون بين البلدين".

وأضاف، أنَّ "استمرار انعقاد أعمال اللجنة المُشترَكة وللمرة العاشرة دليل واضح على مدى رغبتنا في فتح فرص الحوار والنقاش والتنسيق بين المؤسسات والقطاعات الحكوميَّة والخاصة، وسيعزز الفرص بإيجاد أرضية للتعاون والمضيّ بإتجاه تحقيق الأهداف المرجوة، ومُواجهة تحديات تغيرات المناخ ومتطلبات الأمن الغذائيّ واللذان يعتبران من المواضيع التي تأتي في مقدمة الأولويات لدى بلدينا، وشعوب العالم أجمع".

وأشار إلى "أهمّيَّة الانفتاح الاقتصاديّ وتطوير العلاقات بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار والتعليم من أجل خلق بيئة استثماريَّة ملائمة للجميع لتحقيق التنميَّة الاقتصاديَّة، وذلك من خلال توقيع إتفاقيَّة اقتصاديَّة شاملة".

وناقش الجانبان أيضًا "الدعم المتبادل في المنظمات الدوليَّة والتنسيق في المحافل الدوليَّة لمرشحيّ البلدين للمناصب الدوليَّة".

من جانبه، أكَّد وزير الدولة الإماراتيّ "أهمّيَّة العلاقات الأخويّة بين البلدين، وحرص القيادة في دولة الإمارات على تنشيط آليات التعاون الثنائيّ"، مُشيراً إلى "أهميّة العراق ودوره في المنطقة".

وبين "حرص بلاده على تنمية المصالح المُشترَكة في المجالات المُختلفة التي تعود وتعزز المنافع المُتبادلة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، لافتا إلى توجيهات قيادة الإمارات بالانفتاح الكامل مع العراق".
رقم : 1081435
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