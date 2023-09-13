الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 أيلول 2023 ساعة 09:45

على وقع الخلافات والتوترات الأمنيّة في كيان العدوّ: كفاءة الطيارين تستمرّ بالانخفاض

على وقع الخلافات والتوترات الأمنيّة في كيان العدوّ: كفاءة الطيارين تستمرّ بالانخفاض
وكتب بن دافيد يقول: "بالفعل، حال الكفاءة في الجيش الإسرائيلي وفي سلاح الجوّ تنخفض كلّ يوم، وهناك الكثير من الأسراب التي تضمّ عشرات الطيارين أصحاب الخبرة لم يحلقوا منذ ستة أسابيع، وهذا قد يتفاقم كلّما مرّ الوقت".
وأضاف: "حاليًا، تجدر الإشارة إلى أنّ ظاهرة بيانات طياري الاحتياط عن عدم الامتثال توقفت، والتي كانت مهمة جدًا خلال الصيف بعد التشريع. ويبدو أنّ الطيارين ينتظرون رؤية قرار محكمة العدل العليا. مع ذلك، بدأوا في السلاح في فهم أنّه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بعد الأعياد تقريبًا، سيضطرون إلى القيام بخطوتين استثنائيتين: أولاً، إحصاء عناصر الطاقم الجوي الذين يواصلون التطوع، وثانيًا، إحصاء بدلاء للطيارين الذين خرجوا عن الكفاءة. بعد ذلك، سيضطرون للقيام بإعادة تقدير أين هم من ناحية الكفاءة".
وختم المحلّل العسكري: "في الوقت الحالي، تزداد الخشية من التدهور إلى حرب واسعة، غير مبادر إليها، ورئيس الأركان هرتسي هليفي حذّر من ذلك. بعبارة أخرى، "حماس" وحزب الله مستعدان لزيادة الاحتكاك ضد إسرائيل والمخاطرة بمواجهة، الأمر الذي لم يكن كذلك قبل عدة أشهر".
رقم : 1081443
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
13 أيلول 2023
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
13 أيلول 2023
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
13 أيلول 2023
نظرة على آخر تطورات نقل القوات من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان
نظرة على آخر تطورات نقل القوات من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان
13 أيلول 2023
لقاء إردوغان والسيسي.. هل يعيد المياه إلى مجاريها؟
12 أيلول 2023
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
12 أيلول 2023
بيدرسون في دمشق للقاء المقداد.. أسباب الزيارة؟
12 أيلول 2023
‘‘البريكس‘‘ ستصبح أكبر قوة للنفط والغاز في العالم
‘‘البريكس‘‘ ستصبح أكبر قوة للنفط والغاز في العالم
12 أيلول 2023
أمريكا تنتقل إلى ‘‘الخطة ب‘‘ في سوريا
أمريكا تنتقل إلى ‘‘الخطة ب‘‘ في سوريا
12 أيلول 2023
هذيان برنياع.. عارض طبيعي لإضطربات القلق!
هذيان برنياع.. عارض طبيعي لإضطربات القلق!
11 أيلول 2023
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
11 أيلول 2023
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
11 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق