مصادر: سموتريش "يغلي غضبا" من تزويد واشنطن للسلطة الفلسطينية بناقلات مدرعة وأسلحة

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن عملية النقل الأخيرة لما لا يقل عن 1500 بندقية ومركبات مدرعة من الولايات المتحدة إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تمت الموافقة عليها من قبل منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي (COGAT)، الذي يشرف عليه سموتريتش.



ووفقا لتقرير الإذاعة، فإن إسرائيل وافقت على نقل الأسلحة بشرط أن يتم استخدامها فقط لعمليات مكافحة الجماعات الإرهابية وأن يتم تسليمها فقط إلى الأمن العام للسلطة الفلسطينية، ومكافحة التجسس، وقوات الشرطة، مبينا أنه تمت الموافقة على النقل بعد قمتي العقبة وشرم الشيخ في وقت سابق من هذا العام.



وقالت مصادر مقربة من سموتريش إن الأخير لم يكن على علم بالموافقة وهو "يغلي من الغضب"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة مع وزير الدفاع السابق بيني غانتس.



وأفادت بأنه من المقرر أن يعقد سموتريتش مشاورات عاجلة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.