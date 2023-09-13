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الأربعاء 13 أيلول 2023 ساعة 10:25

"كيم" ل"بوتين": سنكافح معًا ضد الإمبريالية وعلاقاتنا سترتقي لمستوى جديد

"كيم" ل"بوتين": سنكافح معًا ضد الإمبريالية وعلاقاتنا سترتقي لمستوى جديد
كما وصف بوتين الذكرى الـ70 لانتصار بيونغ يانغ في الحرب الكورية بأنها "تاريخ مشهود"، لافتًا إلى أنَّ الاتحاد السوفياتي قدّم مساعدة من أجل تحقيقه.

من جانبه، أعرب كيم عن امتنانه للجانب الروسي على حسن الترحيب، وأضاف: "نعقد الآن اجتماعًا خاصًا معكم في قلب القوة الفضائية روسيا، لقد تمكّنا من رؤية حاضر ومستقبل القوة الفضائية الروسية بأعيننا". وأشار زعيم كوريا الشمالية إلى أنَّ: "روسيا نهضت الآن للنضال المقدّس لحماية أمنها"، وتابع: "نريد مواصلة تطوير العلاقات مع روسيا، وقد دعمنا دائمًا بوتين والحكومة الروسية". وأملَ أن "نكون دائمًا معًا في الكفاح ضد الإمبريالية، ومن أجل بناء دولة ذات سيادة"، معربًا عن ثقته في أنّ محادثاته مع بوتين ستساعد في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.

وضمّ الوفد الروسي في المحادثات: وزير الدفاع سيرغي شويغو، وزير الخارجية سيرغي لافروف، نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء مارات حوسنولين، وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف. أمّا فريق كوريا الشمالية، يرافق الرئيس كيم في زيارته إلى روسيا كبار المسؤولين العسكريين؛ بمن فيهم: المارشال في الجيش الشعبي الكوري باك جونغ تشون ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ.

وكان قد استقبل بوتين نظيره كيم الذي يزور روسيا بواسطة القطار المدرع الخاص به، في قاعدة فوستوشني الفضائية في منطقة أمور، وقام الرئيسان بتفقد عدد من المرافق في قاعدة الفضاء، بما في ذلك مجمع إطلاق مركبة الإطلاق "سويوز-2".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد ذكر أنّ زيارة الرئيس الكوري الشمالي ستشمل مباحثات بين وفدي البلدين.
 
رقم : 1081454
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