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الأربعاء 13 أيلول 2023 ساعة 10:30

بعد مصر وليبيا.. رعب في إسرائيل من "دانيال"

بعد مصر وليبيا.. رعب في إسرائيل من "دانيال"
وقالت القناة الـ12 العبرية، إن عاصفة دانيال سوف تصل إلى إسرائيل الأربعاء، وسط توقعات بهطول كميات كبيرة من الأمطار، مشيرة إلى أن هناك تخوفات من حدوث فيضانات في المناطق الجنوبية والشرقية لإسرائيل.

وتعيش إسرائيل الجزء الحار من النظام المناخي الذي يتجلى في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والرياح القوية وخاصة الضباب، وقالت القناة إنه خلال المساء، ستنخفض الحرارة، مما سيجلب رياحا قوية وانخفاضا في درجات الحرارة خلال الليل، وفقًا للقناة العبرية.

وفي ذات السياق، حذرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، من تأثر إسرائيل بحالة عدم الاستقرار الجوي وتشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، مشيرة إلى أن المنطقة تتأثر، اليوم الثلاثاء، بموجة من الغبار قادمة، متوقعة أن تزداد نسبة الغبار خلال الساعات المقبلة. 

وتعرضت ليبيا للعاصفة دانيال المدمرة التي ألحقت أضرار كبيرة بالبلاد وتحديدا في مدينة درنة الليبية، حيث تسببت في سقوط آلاف الضحايا، وتدمير المنشآت والبنية التحتية.

وتخشى السلطات الليبية أن يرتفع عدد الضحايا مع بدء أعمال الإنقاذ في المناطق المنكوبة، ووصلت العاصفة دانيال إلى اليابسة في بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا من حيث عدد السكان، في 10 سبتمبر، حيث اجتاحت العاصفة أحياء بأكملها في بعض البلدات الساحلية قبل أن تتحرك شرقًا في جميع أنحاء البلاد.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نحو 48 ساعة فقط على موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر، إذ سيقل تأثيرها تدريجيا بدءا من الأربعاء.

وأشارت الأرصاد المصرية إلى أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية في جميع أنحاء الجمهورية بدءا من الخميس المقبل.
 
رقم : 1081455
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