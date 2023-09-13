وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره العراقي في طهران

ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إلى طهران في زيارة رسمية للقاء المسؤولين الإيرانيين.



وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه سيزور طهران يوم الأربعاء.



وقال وزير الخارجية العراقي في تصريح صحفي له ان العراق ملتزم بالاتفاقية الأمنية مع إيران، وأضاف، لدي زيارة يوم غد إلى طهران.



وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن الدستور لا يسمح لأي جهة استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار.



وأضاف حسين: "اتخذنا الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المعارضة من الحدود العراقية الإيرانية".