وزير النفط الايراني: لدينا اتفاقيات جيدة مع العراق في مختلف المجالات

وقال أوجي في تصريح له قبل ظهر اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة: لدينا 52 مشعل غاز في حقول شرق كارون، سيتم اطفاء 21 منها حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2024).



وأضاف: بحضور رئيس الجمهورية تم تشغيل مصفاة هويزة، والحمد لله تم تجميع غازات حقول النفط غرب كارون. أما بالنسبة لحقول الغاز شرق كارون، فاننا نتابع بشكل جدي اطفاء 21 من مشاعل الغاز فيها وارسال الغاز المتوفر منها الى مصفاة "بيدبلند" للغاز.



وقال أوجي: إذا تم اطفاء مشاعل الغاز الـ 52 ، والتي تعادل تقريباً مرحلة واحدة من حقل بارس الجنوبي للغاز فستتم اضافة 20 مليون متر مكعب لحجم الغاز المنتج في البلاد يوميا.



تجري متابعة الانتهاء من مشاعل الغاز في حقول شرق كارون، أي حقول مارون، وكجساران، وأغاجري، ورك سفيد، بشكل جدي.



وصرح وزير النفط: في مصفاة غاز "بيدبلند" يتم ارسال هذه الغازات السامة والملوثة ولكنها الغنية المعالجة والإيثان (السيتوبلاس) إلى البتروكيماويات لاستكمال سلسلة القيمة.



وذكر أوجي أن مصفاة غاز بيدبلند تبلغ طاقتها 2 مليار قدم مكعب، مع امكانية اضافة ما بين 500 إلى 600 مليون قدم مكعب اليها، وقال: ان العمل جار بصورة جادة وحقق تقدما بنسبة 53 بالمائة وسيتم تشغيل المرحلة الأولى بنهاية العام الجاري، مما سيساعد شبكة الغاز في البلاد وإمدادات البتروكيماويات.



وفيما يتعلق بالتعاون مع العراق قال: لدينا اتفاقيات جيدة مع العراق في مجال تصدير الغاز وتجميع الغاز المصاحب والخدمات الفنية والهندسية.



وحول حقل "آرش" للغاز المشترك بين ايران والكويت والسعودية قال اوجي: نحن نتفاوض الان بشأن حقل "آرش" للغاز.

