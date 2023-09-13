بو حبيب إلى سورية قريبًا.. ودمشق تبدي استعدادها للتعاون

لبنان (إسلام تايمز) - عطفًا على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بترؤس وفد رسمي لينتقل إلى سورية للبحث في قضية النازحين، أجرى بو حبيب اتّصالًا بنظيره السوري فيصل المقداد واتّفقا على عقد لقاء بينهما فور عودته من نيويورك، حيث سيشارك إلى جانب الرئيس ميقاتي بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يلتقي هناك بنائب وزير الخارجية السوري الذي سيمثّل بلاده في الإجتماعات الأممية.