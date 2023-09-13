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الأربعاء 13 أيلول 2023 ساعة 13:37
بو حبيب إلى سورية قريبًا.. ودمشق تبدي استعدادها للتعاون
وقد رحّب وزير الخارجية السوري بزيارة بوحبيب والوفد المرافق إلى دمشق، مبديًا استعداده لكل تعاون يصبّ في مصلحة البلدين.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1081489
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