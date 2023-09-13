الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 13 أيلول 2023 ساعة 13:37

صيد ثمين.. الأمن الايراني يوقع متزعمي التجمعات المناهضة بالخارج

صيد ثمين.. الأمن الايراني يوقع متزعمي التجمعات المناهضة بالخارج
احد المعتقلين يعمل في التجميل، ويحمل الجنسية الايرانية والالمانية، أكثر أعماله تخص النساء. وقال: "لو كنت مكانكم لراهنت على الولايات المتحدة الامريكية لتغيير مصيرنا ومستقبلنا".
 
المعتقل الثاني، رجل ثري يحمل الجنسيتين الايرانية والاميركية، وفي تلك الايام التي كان يحمل مكبر الصوت ليضم الايرانيين في الخارج الى ركبه، كانت مظلة قوات الأمن الايرانية فوق رأسه، وتعمل على اصطياده ونقله الى ايران.
 
وقال: "قد شاركت في التجمعات التي شهدتها مدينة لوس انجلوس عام الفين واثنين وعشرين".
 
المعتقل الثالث في العاصمة البريطانية لندن اسمه ياسر، نشط في الفضاء الفتراضي المجازي، في تحريض الناس ضد ايران عبر إنشاء فيديوهات محرضة. وقال: "هذا السبت تشهد لندن مظاهرات كبيرة. لا يوجد اي مبرر على عدم حضوركم في المظاهرات لأنني قد بلغتكم سابقاً".
 
هذا الذي كان في قلب لندن هو الان معتقل في طهران. والاول والثاني اللذان كانا في امريكا والمانيا، هما الان في قبضة أجهزة الأمن الايرانية داخل الزنزانات.
 
ايران كانت قد اعتقلت سابقا في عمليات امنية مشابهة معقدة ودقيقة عددا من القادة الارهابيين والمناوئين في الخارج، وأتت بهم الى ايران، بينهم قائد ما يسمى جماعة جند الله الارهابية عبد المالك ريغي ومرافقوه عام ألفين وعشرة، بعدما ارتكبت جماعته جرائم وقامت بتفجيرات ارهابية في الداخل اودت بحياة الكثيرين. كذلك اعتقال روح الله زم، المقيم في فرنسا عام الفين وتسعة عشر.
 
وفي عام الفين وعشرين، وبعملية امنية دقيقة اعتقل القيادي البارز في جماعة انفصالية في اهواز، حبيب أسيود ثم وبنفس الطريقة استجلب، 'جمشيد شارمهد' الذي يحمل الجنسية الألمانية ويعيش في الولايات المتحدة.
رقم : 1081490
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
13 أيلول 2023
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
13 أيلول 2023
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
13 أيلول 2023
نظرة على آخر تطورات نقل القوات من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان
نظرة على آخر تطورات نقل القوات من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان
13 أيلول 2023
لقاء إردوغان والسيسي.. هل يعيد المياه إلى مجاريها؟
12 أيلول 2023
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
12 أيلول 2023
بيدرسون في دمشق للقاء المقداد.. أسباب الزيارة؟
12 أيلول 2023
‘‘البريكس‘‘ ستصبح أكبر قوة للنفط والغاز في العالم
‘‘البريكس‘‘ ستصبح أكبر قوة للنفط والغاز في العالم
12 أيلول 2023
أمريكا تنتقل إلى ‘‘الخطة ب‘‘ في سوريا
أمريكا تنتقل إلى ‘‘الخطة ب‘‘ في سوريا
12 أيلول 2023
هذيان برنياع.. عارض طبيعي لإضطربات القلق!
هذيان برنياع.. عارض طبيعي لإضطربات القلق!
11 أيلول 2023
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
مشروع زعزعة استقرار لبنان من ‘‘عين الحلوة‘‘
11 أيلول 2023
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
العالم يرضخ لمطالب روسيا في صفقة الحبوب.. البنوك الروسية تعود إلى شبكة سويفت
11 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق