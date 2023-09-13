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الأربعاء 13 أيلول 2023 ساعة 14:28

رئيس الصين يلتقي 'مادورو' ويرفع مستوى العلاقات بفنزويلا

رئيس الصين يلتقي
وقال شي جين بينغ، بحسب شريط بثه التلفزيون الرسمي: "أنا مسرور جداً لكي أعلن معك رفع مستوى العلاقات بين الصين وفنزويلا إلى شراكة استراتيجية قادرة على الصمود"، مضيفاً أنّه سيعمل على تعميق التعاون بين البلدين.
 
وأكّد الرئيس الصيني أنّ بلاده "ستدعم، كما فعلت دائماً، بشدة جهود فنزويلا للحفاظ على السيادة الوطنية والكرامة الوطنية والاستقرار الاجتماعي، كما ستدعم بقوة قضية فنزويلا العادلة في التصدي للتدخل الأجنبي".
 
وهذا المستوى في العلاقات هو الأعلى في الدبلوماسية الصينية، بحيث هناك دول قليلة جداً تحظى بهذا المستوى من العلاقات مثل باكستان وروسيا وبيلاروسيا.
 
بدوره، قال الرئيس الفينزويلي نيكولاس مادورو، من بكين، إنّ بلاده "تعتز بعلاقتها مع الصين باعتبارها دولة غير مهيمنة كتلك التي تبتز شعوب العالم وتهيمن عليها وتهاجمها".
 
وكان مادورو وصل إلى الصين، في الثامن من الشهر الجاري، في أول زيارة دولة يقوم بها إلى البلاد منذ 2018، وتستمر حتى يوم غدٍ الخميس، حيث قام بزيارة عدد من المدن الصينية.
 
وجرى استقبال الرئيس الفنزويلي ووفده في قصر الشعب، المبنى الضخم الذي يستخدم لاستقبال الشخصيات الأجنبية قرب ساحة تيان أنمين.
 
وتقيم بكين علاقات وثيقة مع الرئيس الفنزويلي. وكانت آخر زيارة للرئيس مادورو للصين جرت عام 2018، حيث أشاد مادورو آنذاك برؤية نظيره الصيني "لمصير مشترك للإنسانية".
رقم : 1081498
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