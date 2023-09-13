الذرية الايرانية: خفيض الضمانات الـ4 مع الوكالة الذرية إلى حالتين

وقال إسلامي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة، حول البيان الأخير للترويكا الأوروبية ضد إيران: يحتوي تقرير المدير العام للوكالة على قسمين حول خطة العمل الشاملة المشتركة والضمانات. فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، فمن الطبيعي أنه وفقًا لقانون العمل الاستراتيجي واستنادًا إلى المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد كان لنا تراجع عن التزاماتنا لأنهم لم يفوا بالتزاماتهم.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: هذه مسألة واضحة؛ لا يمكن للترويكا الأوروبية أن تتوقع منا التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، في حين لا تفي هي بأي من التزاماتها. ومن الطبيعي اننا سنستمر في هذه العملية ما لم يفوا بالتزاماتهم ولم يتم رفع العقوبات بشكل كامل.

وقال إسلامي فيما يتعلق بالضمانات في تقرير غروسي: كانت هناك 4 حالات للضمانات والآن تم تخفيضها إلى حالتين. لقد ناقشنا ووضحنا وقدمنا ​​العديد من المستندات إلى الوكالة. نحن أمام عداوة وان تشكيل هذا الملف جاء بسبب العداوة واتهامات مغرضة.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية: هذه القضايا تناقش منذ 22 عاما ونحن تماشينا بصبر وشفافية وتفاعل وسنتماشى حتى يتم حل هذه القضية.

وحول إمكانية إصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال: العملية الحالية لا تظهر أن الأجواء ستتجه نحو قرار وإجراءات تجبر إيران على اتخاذ موقف قوي وردود فعل قانونية حاسمة.

وحول زيارة غروسي المحتملة إلى طهران، قال إسلامي: لقد جاء نواب السيد غروسي وغادر نائبنا أيضا الى هناك، وكانت هنالك زيارات متبادلة ، ومن المؤمل أن يتم ذلك (زيارة غروسي) بعد المؤتمر.