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الأربعاء 13 أيلول 2023 ساعة 21:09

مجزرة جديدة تحل بالسودانيين

مجزرة جديدة تحل بالسودانيين
مجزرة جديدة تحل بالسودانيين .. هذه المرة في مدينة نيالا جنوب دارفور غرب البلاد، شهادات من السكان ومصدر طبي تحدث عن مقتل أكثر من أربعين شخصا نتيجة غارات جوية نفذها الجيش على سوقين شعبيين وعدد من أحياء المدينة..هذه المجزرة سبقتها أخرى قبل أيام جراء غارات جوية على سوق في الخرطوم راح ضحيتها سبعة واربعين شخصا على الأقل وأصيب العشرات، في هجوم يعد الأكثر حصدا للضحايا في السودان منذ اندلاع الحرب قبل خمسة أشهر.
 
الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر من حدوث حرب أهلية، فخرج مبعوثها إلى السودان، فولكر بيرتس، ليعلن استقالته من منصبه، وذلك بعد أشهر من تصنيفه شخصا غير مرغوب به من قبل السلطات في الخرطوم.
 
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس: "أتوجه بالشكر إلى الأمين العام على هذه الفرصة والثقة التي منحني إياها، لكنني طلبت منه إعفائي من مهامي".
 
بدوره طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تروك، بإرادة سياسية منسقة من المجتمع الدولي لوضع حد لمأساة الحرب في السودان، مشيرا الى أن هذا الصراع هجر أكثر من خمسة ملايين شخص من منازلهم، ودفع الملايين إلى حافة الفقر.
 
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تروك: "هناك أكثر من 7.4 مليون طفل بدون مياه شرب آمنة وما لا يقل عن 70 ألف طفل محرومون من المياه، ما يجعلهم معرضون لخطر سوء التغذية الحاد".
 
وبينما يزاد القتل ويشتد القتال في السودان حطت طائرة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوعان، في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو خارج البلاد سعيا لإيجاد حل للنزاع.
 
وتعد تركيا المحطة الخامسة للبرهان خارج البلاد منذ أواخر آب/اغسطس الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر بنهاية آب/أغسطس، أعقبتها زيارات الى جنوب السودان وقطر وإريتريا.
رقم : 1081542
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