ضبط أكبر شحنة من معدات أعمال الشغب شمال غرب ايران

أعلن حرس الثورة في إيران عن ضبط شحنة تهريب أسلحة تحتوي على كميات ضخمة من الأسلحة الخفيفة والبيضاء قادمة من الحدود الشمالية الغربية لإيران بهدف استخدامها في أعمال الشغب.