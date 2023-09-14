الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 11 مسيرة أوكرانية فوق القرم

وقالت الوزارة في بيان إنّ "أنظمة الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم عند الساعة 05:30، لهجوم إرهابي تم تنفيذه بمسيرات فوق جمهورية القرم كان سيستهدف منشآت على أراضي روسية، وتمّ إسقاط 11 طائرة مسيرة".