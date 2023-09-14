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الخميس 14 أيلول 2023 ساعة 07:32

غرق منازل بقطاع غزة مع وصول العاصفة ‘‘دانيال‘‘

غرق منازل بقطاع غزة مع وصول العاصفة ‘‘دانيال‘‘
وقال الراصد الجوي ليث العلامي، إن العاصفة "دانيال" التي ضربت ليبيا الأحد، وصلت إلى فلسطين فجر الأربعاء، على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأضاف أن العاصفة فقدت الكثير من قوتها خلال مسارها إلى مصر ووصلت فلسطين على شكل حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وأوضح أن حالة عدم الاستقرار الجوي ترافقت مع هطول أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بنحو 4-6 درجات.

وذكر أن هذه العاصفة تنتهي في الأراضي الفلسطينية على شكل أحوال جوية غير مستقرة، لافتا إلى أنها ستكون في طور التلاشي خلال الساعات القليلة القادمة.

وأفادت وكالة الأناضول بأن عددا من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع تعرضت للغرق بمياه الأمطار بشكل كبير.

ونشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تضرر بعض المنازل جراء غرقها بمياه الأمطار.

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل، إن "الطواقم تعاملت مع عشرات المهمات في غزة جراء المنخفض الذي ضرب القطاع منذ فجر الأربعاء".
وأضاف أن "هذه المهمات تنوعت بين غرق المنازل التي تمت إغاثتها بشكل عاجل وسريع، وسقوط أشجار".

وأوضح أن هيئة الدفاع المدني ومنذ بداية الحديث عن توجه العاصفة لغزة، أعلنت "رفع مستوى الجاهزية للطواقم العاملة للديها للتجهز لكل ما يلزم التعامل معه من أحداث".
ودعا المواطنين لوقاية منازلهم من الغرق أو التخفيف من هذه الحالة من خلال تجهيزها للمنخفضات التي من المتوقع أن تضرب القطاع في فصل الشتاء.

من جهتها حذرت الأرصاد الجوية الفلسطينية المواطنين من "فرصة تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي"، كما نبهت من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وزخات البرد.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.
مصدر : وكالات
رقم : 1081573
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