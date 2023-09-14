الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 أيلول 2023 ساعة 09:56

طهران تحذّر الوكالة الذرية: الضغوط السياسية ستؤدي إلى نتيجة عكسية

طهران تحذّر الوكالة الذرية: الضغوط السياسية ستؤدي إلى نتيجة عكسية
وقال كنعاني: "مدعاة للأسف أنّ بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا يسعون، من خلال العسكرة السياسية في اجتماع مجلس الحكام تحت غطاء "الدفاع عن وكالة الطاقة الذرية الدولية واتفاق الضمانات"، إلى قلب حقائق التعاون الصادق بين إيران والوكالة الدولية". وأكد كنعاني أنّ البيان المشترك لمجلس حكام الوكالة الدولية بمحورية دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا، ينتقد طبيعة التعاون بين إيران والوكالة الدولية، في الوقت الذي حقق الجانبان تقدمًا كبيرًا في مجال تعزيز التعاون المشترك وفقًا لاتفاق آذار/ مارس 2023، والذي أدى إلى حلّ العديد من القضايا الفنية بين الطرفين، وأيضا زيادة التعاون والحوار الثنائي؛ كما أنّ التفاوض لتسوية القضايا الفنية الأخرى ما يزال قائمًا".

وأوضح كنعاني أنّ إيران تلتزم مبدأ التعاون مع الوكالة الدولية في إطار اتفاق الضمانات؛ مبينًا أن البيان المشترك والصادر في آذار/ مارس 2023 يشكّل إطارًا لتسريع وتيرة حلّ ما يسمى بالقضايا العالقة حول اتفاق الضمانات؛ ومشددًا على ضرورة رفع هذه الأمور التي تقف وراءها أجندات سياسية؛ لأنّها تعيق مسار التعاون بين الجانبين.

ولفت كنعاني إلى أنّ هكذا تحركات- من جانب معسكر الغرب- ليست بجديدة ولا تثير الاستغراب، قائلًا: "خلال الاجتماع السابق لمجلس الحكام أيضًا، حدثت مسرحية مماثلة عبر شنّ حملات وتوجيه اتهامات شفوية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأضاف: "في المقابل أصدرت مجموعة من الدول المناهضة لموقف المعسكر الغربي غير البناء بيانًا، اليوم، في حماية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والإشادة بالتقدم الحاصل في هذا الخصوص؛ ونحن بدورنا نثمّن هذه المواقف المبدئية لتلك الدول".

وختم كنعاني مؤكدًا أنّ إيران ستتخذ في أقرب فرصة الرّد الذي يليق بتحرك الترويكا الأوروبية، وهو الرّد الذي سيوجّه إلى المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية، ذلك أنّ فرض الضغوط السياسية على إيران في مجلس الحكام سيؤدي إلى نتيجة عكسية قطعًا".

 
رقم : 1081599
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
14 أيلول 2023
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
14 أيلول 2023
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
14 أيلول 2023
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
14 أيلول 2023
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
13 أيلول 2023
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
13 أيلول 2023
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
13 أيلول 2023
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
13 أيلول 2023
نظرة على آخر تطورات نقل القوات من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان
نظرة على آخر تطورات نقل القوات من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان
13 أيلول 2023
لقاء إردوغان والسيسي.. هل يعيد المياه إلى مجاريها؟
12 أيلول 2023
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
12 أيلول 2023
بيدرسون في دمشق للقاء المقداد.. أسباب الزيارة؟
12 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟