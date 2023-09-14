طهران تحذّر الوكالة الذرية: الضغوط السياسية ستؤدي إلى نتيجة عكسية

وقال كنعاني: "مدعاة للأسف أنّ بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا يسعون، من خلال العسكرة السياسية في اجتماع مجلس الحكام تحت غطاء "الدفاع عن وكالة الطاقة الذرية الدولية واتفاق الضمانات"، إلى قلب حقائق التعاون الصادق بين إيران والوكالة الدولية". وأكد كنعاني أنّ البيان المشترك لمجلس حكام الوكالة الدولية بمحورية دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا، ينتقد طبيعة التعاون بين إيران والوكالة الدولية، في الوقت الذي حقق الجانبان تقدمًا كبيرًا في مجال تعزيز التعاون المشترك وفقًا لاتفاق آذار/ مارس 2023، والذي أدى إلى حلّ العديد من القضايا الفنية بين الطرفين، وأيضا زيادة التعاون والحوار الثنائي؛ كما أنّ التفاوض لتسوية القضايا الفنية الأخرى ما يزال قائمًا".



وأوضح كنعاني أنّ إيران تلتزم مبدأ التعاون مع الوكالة الدولية في إطار اتفاق الضمانات؛ مبينًا أن البيان المشترك والصادر في آذار/ مارس 2023 يشكّل إطارًا لتسريع وتيرة حلّ ما يسمى بالقضايا العالقة حول اتفاق الضمانات؛ ومشددًا على ضرورة رفع هذه الأمور التي تقف وراءها أجندات سياسية؛ لأنّها تعيق مسار التعاون بين الجانبين.



ولفت كنعاني إلى أنّ هكذا تحركات- من جانب معسكر الغرب- ليست بجديدة ولا تثير الاستغراب، قائلًا: "خلال الاجتماع السابق لمجلس الحكام أيضًا، حدثت مسرحية مماثلة عبر شنّ حملات وتوجيه اتهامات شفوية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأضاف: "في المقابل أصدرت مجموعة من الدول المناهضة لموقف المعسكر الغربي غير البناء بيانًا، اليوم، في حماية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والإشادة بالتقدم الحاصل في هذا الخصوص؛ ونحن بدورنا نثمّن هذه المواقف المبدئية لتلك الدول".



وختم كنعاني مؤكدًا أنّ إيران ستتخذ في أقرب فرصة الرّد الذي يليق بتحرك الترويكا الأوروبية، وهو الرّد الذي سيوجّه إلى المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية، ذلك أنّ فرض الضغوط السياسية على إيران في مجلس الحكام سيؤدي إلى نتيجة عكسية قطعًا".



