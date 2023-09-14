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الخميس 14 أيلول 2023 ساعة 10:16

كوريا الجنوبية تعلن أنها لا تزود أوكرانيا بالأسلحة

كوريا الجنوبية تعلن أنها لا تزود أوكرانيا بالأسلحة
جاء ذلك في تصريحات لتشونغ ها كيو بمناسبة زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا، حيث أضاف ردا على سؤال عما إذا كانت السلطات لا زالت متمسكة بمسارها، وإمكانية تعديله وفقا للتطورات: "حتى الآن، لم يطرأ أي تغيير على سياسة الحكومة، والتي بموجبها لا يتم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا".

كوريا الجنوبية تستجوب زعيم المعارضة بتهمة تحويل مبالغ غير قانونية إلى الجارة الشمالية.

وكانت السلطات الكورية الجنوبية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها بشأن المناقشة المحتملة المزعومة بين روسيا وكوريا الديمقراطية حول إمدادات الأسلحة. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تلتزم بعقوبات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إلا أن هناك آفاق في مجال التعاون العسكري التقني.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجها ضد دول ثالثة، ولا يجب أن يثير قلق أحد.
رقم : 1081604
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