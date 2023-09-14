أسرى اتفاق أوسلو الـ22 لا زالوا في سجون الاحتلال

ففي بيان صحفي، أكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ: "22 أسيرًا ما يزالون معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو (1995)، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ العام 1985".



كما أشار النادي إلى أنّ: "سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة، وهم: أنيس دولة 1980، عزيز عويسات منذ العام 2018، فارس بارود، نصار طقاطقة، بسام السايح وثلاثتهم استُشهدوا خلال العام 2019، سعدي الغرابلي، كمال أبو وعر خلال العام 2020، الأسير سامي العمور الذي استُشهد العام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي استُشهد العام 2022، إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد الذي استُشهد في كانون الأول 2022، والشهيد خضر عدنان الذي ارتقى في الـ2 من أيار 2023".



وفيما يلي قائمة أسماء الأسرى القدامى: محمد الطوس، إبراهيم أبو مخ، وليد دقة، إبراهيم بيادسة، أحمد أبو جابر، سمير أبو نعمة، محمد داوود، جمعة آدم، محمود أبو خربيش، رائد السعدي، إبراهيم إغبارية، محمد إغبارية، يحيى إغبارية، محمد جبارين، ضياء الفالوجي، محمد فلنة، ناصر أبو سرور، محمود أبو سرور، محمود عيسى، محمد شماسنة، عبد الجواد شماسنة وعلاء الدين الكركي.



أما الأسرى الذين أعيد اعتقالهم في العام 2014 هم: نائل البرغوثي، علاء البازيان، سامر المحروم، ناصر عبد ربه، جمال أبو صالح، نضال زلوم، مجدي العجولي، عبد المنعم طعمة، عايد خليل، عدنان مراغة وطه الشخشير.



يذكر أنّ أكثر من 5000 أسير يقبعون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 34 أسيرة و170 طفلًا، و1200 معتقل إداري، كما يبلغ عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد 554 أسيرًا.

