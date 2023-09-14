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الخميس 14 أيلول 2023 ساعة 11:13

لبنان: وزير الصحة العامة يتوجه إلى الولايات المتحدة

لبنان: وزير الصحة العامة يتوجه إلى الولايات المتحدة
ويشارك على مدى أيام ثلاثة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة المخصصة للشأن الصحي وللبحث في أنظمة الرعاية الصحية الشاملة. وستشكل هذه المشاركة مناسبة لجملة لقاءات مرتقبة مع وزراء الصحة الحاضرين ورؤساء الوفود من الدول والمنظمات الدولية المعنية بدعم القطاع الصحي وتطوير خدماته.

وستتضمن الجولة مشاركة الأبيض في مؤتمر الجمعية الطبية اللبنانية الأميركية (ALMA) في أريزونا، حيث يبحث اوضاع النظام الصحي في لبنان والاستراتيجيات التي أطلقتها وزارة الصحة العامة لاعادة تنظيمه وسبل التعاون مع الأطباء والعاملين الصحيين الأميركيين من اصل لبناني، بالإضافة إلى محطات أخرى محورها البحث في إقرار مشاريع داعمة للقطاع والنظام الصحي في لبنان ومن بينها اجتماعات مع مسؤولي جمعية الصحة للشرق الأوسط (HOME) و مع الجمعية الطبية اللبنانية العالمية (ILMA) ولقاءات حوارية مع أبناء الجالية اللبنانية وأطباء لبنانيين وأميركيين متحدرين من أصل لبناني في هيوستن وبوسطن ونيويورك.
رقم : 1081613
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