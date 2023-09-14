بيونغ يانغ: بوتين قبِل دعوة نظيره كيم جونغ أون لزيارة كوريا الشمالية

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: "في ختام القمّة، دعا كيم جونغ أون بوتين بشكل رسمي لزيارة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية في الوقت الذي يجده مناسباً".



وأكّدت الوكالة أنّ الرئيس الروسي "قبِل الدعوة بكلّ سرور، وجدّد التأكيد على رغبته الراسخة في المضيّ قدماً في توطيد أواصر الصداقة التاريخية التي تربط بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".



بالمقابل، أكد الرئيس الكوري الشمالي، خلال زيارته روسيا، استعداده للعمل مع بوتين "لبناء علاقات استراتيجية بين البلدين وتحقيق العدالة الدولية".



وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنّ "كيم جون أون أعرب لنظيره الروسي عن استعداده للعمل على خطة لـ100 سنة لبناء علاقات قوية ومستقرة طويلة الأمد والدفاع عن عدالة دولية حقيقية".



ووصفت الوكالة الكورية الشمالية اللقاء بين الرئيسين بأنه "لحظة تاريخية في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتصدي للإمبريالية العالمية والدفاع عن الاستقلالية".



وأشارت إلى أنّ "العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية اجتازت كل الاختبارات والصعوبات على مدى زمن طويل"، فيما أكد كيم أن العلاقات مع روسيا تمثل "الأولوية الأولى" بالنسبة إلى بلاده.



وأعلن كيم، قبل توجهه إلى روسيا، أنّ زيارته هذه "تعبر عن الأهمية القصوى التي توليها بيونغ يانغ للعلاقات مع موسكو".



وكان الرئيس الروسي قد وصل إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية في فلاديفستوك شرقي البلاد، أمس الأربعاء، حيث أُقيم حفل الترحيب بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي وصل بالقطار إلى محطة السكة الحديدية في القاعدة.



وأفاد الكرملين بأنّ بوتين وكيم تفقدا منشآت لجمع وإطلاق صواريخ فضائية، وأنهما أجريا محادثات بشأن "العلاقات التجارية" و"الشؤون الدولية" في القاعدة الفضائية، وفق وكالات أنباء روسية.



ورافق كيم في زيارته إلى روسيا كبار المسؤولين العسكريين، بمن فيهم المارشال في الجيش الشعبي الكوري باك جونغ تشون ومدير إدارة صناعة الذخائر جو تشون ريونغ.

وزار رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون روسيا للمرة الأولى منذ عام 2019، إذ وصل إلى روسيا عبر قطار مدرع.



يأتي ذلك عقب إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 4 أيلول/سبتمبر الجاري أنّه لا يستبعد إجراء مُناوراتٍ عسكرية مُشتركة بين بلاده وكوريا الشمالية في المستقبل.



وتعهّدت روسيا في 31 آب/أغسطس الماضي بتطوير علاقاتها بكوريا الشمالية، واصفةً إيّاها بـ"الجارة المهمة"، فيما عبّرت واشنطن عن قلقها من مفاوضات تجري بين البلدين "لتزويد روسيا بكميات كبيرة من الأسلحة".

