رئيس الوزراء العراقي يستقبل بارزاني وطالباني

وذكر في بيان مقتضب، للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة كردستان قباد طالباني والوفد المرافق لهما.