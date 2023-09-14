الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 أيلول 2023 ساعة 12:58

الملك وولي العهد السعودي يتلقيان رسالتين من الرئيس الايراني

الملك وولي العهد السعودي يتلقيان رسالتين من الرئيس الايراني
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد اعلنت في بيان لها ان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود تلقيا رسالتين من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله ابراهيم رئيسي تتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وجاء في البيان : وتسلم الرسالتين، نيابة عن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله، نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي.

واضاف البيان: ان نائب وزير الخارجية السعودي رحّب خلال الاستقبال بسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
مصدر : وكالات
رقم : 1081632
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
14 أيلول 2023
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
14 أيلول 2023
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
14 أيلول 2023
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
14 أيلول 2023
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
13 أيلول 2023
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
13 أيلول 2023
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
13 أيلول 2023
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
13 أيلول 2023
نظرة على آخر تطورات نقل القوات من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان
نظرة على آخر تطورات نقل القوات من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان
13 أيلول 2023
لقاء إردوغان والسيسي.. هل يعيد المياه إلى مجاريها؟
12 أيلول 2023
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
12 أيلول 2023
بيدرسون في دمشق للقاء المقداد.. أسباب الزيارة؟
12 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟