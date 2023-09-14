الصفحة الرئيسية
0
الخميس 14 أيلول 2023 ساعة 13:13

الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الاسترالية في طهران

الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الاسترالية في طهران
وافادت "ارنا"، انه بعد تصريحات وزير خارجية استراليا التدخلية في شؤون ايران تحت غطاء "حماية حقوق الشعب الايراني وحقوق الانسان" والاعلان عن حزمة جديدة من الحظر التي وضعتها استراليا وطالت عددا من المسؤولين والرعايا الايرانيين، قام رئيس الدائرة الرابعة لشؤون اسيا واوقيانيا لدى الخارجية الايرانية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الاسترالية في طهران، وابلغه احتجاجا شديد اللهجة باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية على هذا السلوك.

في المقابل، صرح الدبلوماسي الاسترالي بان سياسة بلاده المبدئية تؤكد على التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ معلنا انه سيبلغ كانبرا عن موقف الخارجية الايرانية هذا فورا.

وبشهادة المنظمات الدولية، تُعرف دولة استراليا بسجلها السيئ في مجال حقوق الانسان، نظرا لسياساتها وتعاملها غير الانساني مع اللاجئين وحظر السفر على المفتشين الدوليين للتحقيق في جرائم التعذيب المتوقعة داخل مخيمات اللاجئين في هذا البلد.
رقم : 1081633
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
14 أيلول 2023
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
14 أيلول 2023
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
14 أيلول 2023
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
14 أيلول 2023
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
13 أيلول 2023
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
13 أيلول 2023
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
13 أيلول 2023
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
13 أيلول 2023
نظرة على آخر تطورات نقل القوات من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان
نظرة على آخر تطورات نقل القوات من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان
13 أيلول 2023
لقاء إردوغان والسيسي.. هل يعيد المياه إلى مجاريها؟
12 أيلول 2023
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
جحيم اليهود الأفارقة في فلسطين المحتلة
12 أيلول 2023
بيدرسون في دمشق للقاء المقداد.. أسباب الزيارة؟
12 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟