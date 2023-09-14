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الخميس 14 أيلول 2023 ساعة 16:13
أميرعبداللهيان يعزي بمناسبة ذكرى وفاة النبي الأعظم (ص)
وعبر الفضاء الافتراضي كتب وزير الخارجية الإيراني بالمناسبة: إن الرسول الأكرم (ص) حامل راية السلام والخُلق الحسن والمودة والحرية والحياة للبشرية جمعاء.
وأضاف أن: سيرة حياة النبي محمد (ص) مفعمة بالمُثل الصادقة للناس وجميع الباحثين عن الحق والعدالة
رقم :
1081653
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