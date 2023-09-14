الرئيس الكوبي يدعو لتعزيز التعاون الزراعي والتقني مع إيران

جاء ذلك خلال اللقاء بين نائب رئيس الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية والاقتصاد المعرفي "روح الله دهقاني" مع الرئيس الكوبي، الذي جرى اليوم الخميس، على هامش اجتماع مجموعة الـ77 باستضافة هافانا.

وفيما أبلغ تحياته إلى سماحة قائد الثورة الاسلامية، وأيضا رئيس الجمهورية "السيدإبراهيم رئيسي"، اعتبر "كانيل" زيارة نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية إلى هافانا للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ77، بأنها تحمل رسالة هامة في سياق تأكيد رئيسي البلدين على تطوير العلاقات الثنائية انطلاقا من الأسس العلمية والتقنية.

ولفت الرئيس الكوبي إلى مكانة العلوم والتقنية باعتبارها إحدى ركائز التنمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بلاده، قائلا : توجد بنى تحتية مناسبة للتعاون المشترك العلمي والتكنولوجي في كوبا وبما يتيح للمختصين الإيرانيين الاستفادة منها.

كانيل أبدى في هذا اللقاء أيضا، رغبة بلاده للقيام بدور خاص في سياق توسيع التعاون العلمي والتقني بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول منطقة أميركا اللاتينية.

إلى ذلك، أعرب نائب رئيس الجمهورية الإسلامية عن تقديره لحفاوة الاستقبال الذي لقيه والوفد المرافق في كوبا، وأبلغ تحيات الرئيس رئيسي إلى نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل، وتاكيد الرئيس الإيراني على تنمية الأواصر مع دول أميركا اللاتينية وسيما كوبا مع التركيز على المجالات العلمية والتقنية.

وحدد "دهقاني" في تصريحه خلال اللقاء مع الرئيس الكوبي اليوم، مجالات الأمن الغذائي والسلامة الصحية والطاقة والمناجم، باعتبارها أولويات طهران لتوسيع التعاون الثنائي مع هافانا، قائلا: إن معاونية الرئاسة الإيرانية للشؤون العلمية والتقنية والاقتصاد المعرفي وضعت خططا خاصة لتحفيز القطاع الخاص ودعم نشاطات الشركات المعرفية الإيرانية داخل كوبا.

علما أن اجتماع مجموعة الـ77 يعقد بشعار "التحديات الشائعة للتنمية .. دور العلم والتقنية والإبداع" على مدى يومي الجمعة والسبت (15 و16 أيلول الجاري) باستضافة العاصمة الكوبية هافانا، وحضور ممثلين عن الدول النامية إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة "آنطونيو غوتيريش".

ومجموعة "الـ77"‏ هي تحالف مجموعة من الدول النامية، تهدف إلى ترقية المصالح الاقتصادية لأعضائها مجتمعة، بالإضافة إلى توفير قوة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق الأمم المتحدة.

وكانت نواة تأسيس المجموعة، في الأصل تتكون من 77 عضوا مؤسسا ولكن المجموعة توسعت لتضم حاليا 130 دولة.