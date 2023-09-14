وزير الدفاع الباكستاني يؤكد التزامه بتعزيز التعاون مع إيران

وأكد وزير الدفاع الباكستاني على أهمية العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة لجنة الحدود المشتركة، وقال: إن إسلام آباد ملتزمة بتعزيز التعاون مع طهران لمحاربة الإرهاب وإدارة الحدود المشتركة.

كما أشاد الوزير حيدر بدعم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي لشعب كشمير المسلم، وأعرب عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر لباكستان ومواقفها الإقليمية، مشيراً إلى أن علاقة باكستان بإيران هي علاقة غير القابلة للكسر.

وأعلن التزام إسلام آباد بتطوير التعاون الثنائي مع طهران، وعبّر عن أهمية لجنة الحدود المشتركة بين البلدين، وقال: اتخذت باكستان كافة الإجراءات اللازمة في مجال إدارة الحدود والجهود المشتركة في هذا المجال للتعامل مع أزمة الإرهاب، ومحاربة الإرهابيين.

وفي إشارة إلى التطورات الإقليمية، رحب وزير الدفاع الباكستاني باستئناف العلاقات الثنائية والصداقة بين إيران والسعودية وأضاف: "هذه خطوة إيجابية للسلام والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أشاد السفير مقدم بالقدرات الدفاعية لباكستان، وقال إن البلدين لديهما الإمكانيات لتعاون واسع النطاق في مجال الدفاع.

وأضاف: يمكن لإيران أن تساعد باكستان في قطاع الطاقة باعتبارها دولة غنية بالنفط والغاز.

وأعرب الطرفان، في هذا اللقاء، عن ارتياحهما المتبادل للمستوى الإيجابي للعلاقات الثنائية، وأكدا على التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان الروابط الاقتصادية الإقليمية، فضلا عن زيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية.