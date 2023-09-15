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الجمعة 15 أيلول 2023 ساعة 07:45

نيبينزيا: أوكرانيا حصلت على 1.8 مليار دولار من الأمم المتحدة

نيبينزيا: أوكرانيا حصلت على 1.8 مليار دولار من الأمم المتحدة
وأشار نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، إلى أن هذا "أكثر بـ 300 مليون دولار من مقدار الدعم لسكان سوريا... وبمليار دولار أكثر من المساعدة المقدمة للناس البسطاء في أفغانستان الذين تعرضوا لتجربة إشاعة الديمقرطية من قبل الولايات المتحدة والناتو".

وتابع قائلا إن "الكثير من هؤلاء الناس، كما نعرف، يوافقون على بيع أعضائهم من جراء اليأس، وبعض العائلات تبيع أطفالها من أجل إيجاد مورد رزق لباقي أفراد العائلة. لكن زملاءنا لا يحبون الحديث عن ذلك".

"واشنطن بوست": أوكرانيا أصبحت أكبر متلق للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: "نود أن نركز بشكل خاص على وضع الدول الإفريقية التي تتم عرقلة تنميتها الاقتصادية والزراعية المستقلة منذ عقود وبشكل متعمد من قبل الدول الاستعمارية السابقة مع إضافة أدوات استعمارية جديدة، ما يزيد من اعتماد الدول المذكورة عليها".

وأشار إلى أن أوكرانيا في ظل هذه الظروف تتصدر اهتمام الدول المانحة.

ولفت إلى أن هناك، بناء على معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 360 مليون شخص في العالم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن تنفيذ الخطط الخاصة بالمساعدات لهذا العالم يتطلب 55.2 مليار دولار، فيما لم يتم الحصول إلا على 29% منها أي 15.8 مليار دولار.
 
رقم : 1081714
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