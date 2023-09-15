انفجار عربة قطار محملة بحمض البيركلوريك في الولايات المتحدة

ووقع الحادث على خطوط السكك الحديدية التابعة لشركة “يونيون باسيفيك” في مدينة نورث بلات، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.



وأوضحت مصادر محلية أن “سبب الانفجار لا يزال مجهولا، ولم يصب أحد بأذى ولم تخرج عربة واحدة عن مسارها”.