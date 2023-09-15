الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 15 أيلول 2023 ساعة 08:32

المغرب.. مناطق الزلزال تشهد ظاهرة لم ترى منذ القرن الماضي

المغرب.. مناطق الزلزال تشهد ظاهرة لم ترى منذ القرن الماضي
وأشارت صحيفة "هسبرس"، إلى أنه تفجرت في المناطق القريبة من بؤرة الزلزال، عيون وشلالات من المياه العذبة، حيث مثلت المياه التي جرت في السواقي والوديان الجافة، الموجودة بالمناطق الجبلية، بشارة خير للمنطقة التي أكد عدد من قاطنيها أنهم لم يروا مشاهد مماثلة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وفي إطار تفسير هذه الظاهرة، أوضح بدر الصفراوي، الخبير والباحث في علوم الطبقات الأرضية والرسوبيات، أن المياه المتدفقة بالقرب من بؤرة الزلزال تبقى "نتيجة طبيعية للتشققات التي أصابت الأرض من شدة الهزة"، مشيرا إلى أن ظهور العيون والشلالات بالمناطق المتضررة "يمكن ربطه بالزلزال، وأن الشقوق في الأرض متصلة بالفرشة المائية الموجودة في المنطقة، وهو ما أدى إلى تدفق المياه بشكل مهم أثار انتباه الساكنة المتعطشة إلى المادة الحيوية بهذه المناطق".

وأكد الصفراوي أن التشققات التي تحدثها الزلازل على مستوى سطح الأرض يمكن أن "تخلق عيونا جديدة، كما يمكن أن تقوم بالعكس"، مضيفا: "إذ يحدث شق جديد، يمكن أن يسحب الماء من الشقوق القديمة ويؤدي إلى اختفاء العيون ومنابع المياه في سلسلة أخرى".

وعما إذا كان الزلزال سيجلب معه "بشارات" أخرى لسكان المنطقة وتقريبها من معادن وثروات أخرى كانت مخزنة بباطن الأرض، بين الصفراوي أن هذا الأمر والشائعات التي تروج بشأنه تبقى "غير دقيقة، لأن الهزة الكبيرة والزلزال يمكن أن يؤدي إلى شقوق كبرى، إلا أن ثروات مثل الغاز أو البترول تكون متواجدة على مستويات أعماق كبيرة تصل إلى ما بين كيلومترين إلى 3 كيلومترات"، مؤكدا أن المياه الجوفية المخزنة في باطن الأرض وصلت إليها التشققات الناتجة عن الزلزال وأسفرت عن العيون والشلالات التي لاحظها السكان.

وذكر أن الحديث عن ثروات أخرى يبقى رهين شروط معينة، مثل وجودها من عدمه، حتى يتم الحديث عن اقترابها من سطح الأرض.

وأودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجات، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع 5674 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.
 
رقم : 1081724
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
15 أيلول 2023
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
15 أيلول 2023
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
15 أيلول 2023
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
اللواء سلامي: أحبطنا خلال الـ 45 عاما الماضية كل استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة
14 أيلول 2023
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب
14 أيلول 2023
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
تصريحات يمنية شديدة اللهجة ..سبقتها مناورة عسكرية ضخمة
14 أيلول 2023
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
قمة العشرين تكشف عن ممر اقتصادي جديد.. وقناة السويس في خطر!
14 أيلول 2023
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
سوريا تهاجم الولايات المتحدة.. الأسباب والحقائق؟
14 أيلول 2023
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تحت مقصلة تصويت البرلمان
13 أيلول 2023
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
مناورة ‘‘الركن الشديد ‘‘ورسائل المقاومة
13 أيلول 2023
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
أسلحة أمريكية في الضفة الغربية.. المقاومة هي الهدف
13 أيلول 2023
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
أمريكا والإمارات والكيان الإسرائيلي.. المتهمون الأصليون بسرقة آثار العراق
13 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
الجبهة الداخلية لـ"إسرائيل".. أسباب الضعف والانهيار
زلزال المغرب يسد الأبواب.. السياسة فوق الإنسانية !
تصريحات محمود عباس بشأن ‘‘الهولوكوست‘‘ وسر انزعاج الغرب