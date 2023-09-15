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الجمعة 15 أيلول 2023 ساعة 09:34

ليل الخميس وفجر اليوم.. مواجهات بالضفة واستهداف مواقع للاحتلال

ليل الخميس وفجر اليوم.. مواجهات بالضفة واستهداف مواقع للاحتلال
وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام"، اندلعت فجر اليوم الجمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية، وداهمت عددًا من منازل المواطنين في حي القرعان.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ليث زكي سويلم بعد اقتحام منزله في قلقيلية.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، ودققت في هويات المواطنين.

وفي الخليل تمكن الشباب الثائر من إلقاء زجاجات حارقة تجاه برج لجيش الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال المدينة.

كذلك القى الشبان قنابل محلية الصنع “أكواع” نحو قوات الاحتلال عند مدخل بيت أمر شمال الخليل.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت قرية العوجا شمال أريحا، وأطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين.

وألقت قوات الاحتلال قنبلة غاز داخل مركبة فلسطينية، وحطمت زجاجها خلال اقتحام بلدة العوجا.

وفي بيت لحم، استهدف الشباب الثائر مستوطنة “بيتار عيليت” جنوب غرب بيت لحم بالزجاجات الحارقة.

‏‪بالتزامن مع ذلك أشعل الشبان الإطارات المطاطية قرب البؤرة الاستيطانية الجاثمة على أراضي جبل صبيح ببلدة بيتا

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 14 عملاً مقاوماً، بينها 4 عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” إلى جانب عمليات إطلاق النار الأربع، عملية تفجير عبوات ناسفة، مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط متفرقة بالضفة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقتي أبو ديس وبدو بمدينة القدس المحتلة، تخللها عمليات إلقاء حجارة، إلى جانب مواجهات أخرى في بلدة بلعين برام الله.
رقم : 1081748
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