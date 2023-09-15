آلاف الصهاينة يحييون رأس السنة العبريّة

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت العديد من الشوارع، في مدينة القدس، استعدادًا لما يُسمّى عيد "رأس السنة العبريّة" الذي يصادف يومي السبت والأحد المقبلين.



يبدأ حساب رأس السنة العبريّة عند اليهود منذ تحديد نقطة بداية الزمان مقارنة بالتقويم الميلادي، بحسب اعتقادهمـ إذ كان ظهور الهلال الأول، أي اليوم الأول من التقويم اليهودي، في يوم الاثنين 7 تشرين الأول/أكتوبر 3761 قبل الميلاد؛ مع أنّ هذا الموعد يعتمد على التراث اليهودي بشأن موعد بداية الزمان بعد الخلق، وعليه تكون السنة الحالية العبريّة هي 5784 (3761+2023).