ولايتي: مزاعم الإمارات بشأن الجزر الايرانية الثلاث تزعزع أمن المنطقة

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة" حذر ولايتي من زعزعة أمن المنطقة بسبب ادعاءات الإمارات بشأن الجزر الايرانية الثلاث، مؤكدا أن هذه الجزر تتبع إيران تاريخيا، وتشكل جزءا أصيلا من أراضيها.



وقال ولايتي إن ايران لا تريد نزاعا مع جيرانها، ولكنها لا تتنازل عن وحدة أراضيها، مضيفا أن لا بديل لدول المنطقة عن تعزيز العلاقات والتقارب وإنهاء الخلافات.



وقال إن علاقة إيران بالسعودية تشكل مثالا حيا على إمكانية تطوير العلاقة بدول الجوار، مشددا على اهتمام إيران بالأمن الإقليمي المشترك.



وصرح أن طهران تنصح الغرب بالتخلي عن "التحريض وتصعید التوتر في منطقة حساسة وخطیرة کالخلیج الفارسي".