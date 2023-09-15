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الجمعة 15 أيلول 2023 ساعة 10:59

الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين ضالعتين في تسليح تايوان

الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين ضالعتين في تسليح تايوان
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "لوكهيد مارتن" شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيسي في مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان في 24 أغسطس، وشاركت "نورثروب غرامان" عدة مرات في مبيعات أسلحة أميركية لتايوان"، مشيرة إلى أن الصين قررت "فرض عقوبات على الشركتين العسكريتين الأمريكيتين".

وسائل إعلام: الولايات المتحدة ستزود تايوان براجمات صواريخ HIMARS

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تايوانية بأن الولايات المتحدة ستقدم لتايوان 11 راجمة صواريخ من نوع HIMARS في عام 2024، إضافة إلى 64 صاروخا من نوع ATACMS.

يذكر أن الصين كانت قد نددت بالخطط الأمريكية لتقديم المساعدات العسكرية لتايوان وحذرت واشنطن من هذه الخطوة.
رقم : 1081756
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