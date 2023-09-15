انفجار عبوة ناسفة في متنزه "هيركون" في "تل أبيب"

وفي السياق، أفادت شرطة العدوّ بأنّ أسباب الحادثة قيد التحقيق، ولم تبلغ عن وقوع إصابات، مضيفة أنّ الانفجار وقع حوالي الساعة 6:40 صباحًا، إذ إنّ العبوة الناسفة وُضعت بالقرب من شجرة في حديقة بمدينة "تل أبيب"، وليس واضحًا ما إذا كان ذلك حصل لأسباب جنائية أو أمنية.



وتلقى موقع "ynet" العبري عدة تقارير عن انفجار قوي جدًا، وقال متان هورفيتش، من مستوطني "كوخاف هتسفون"، في "تل أبيب": "كنتُ على الشُّرفة، وفجأة سمعتُ صوت انفجار قوي. بحثتُ على الفور عن مصدر الدخان، لأنّني كنت متأكدًا أّن هذه عملية أو اغتيال. لكن حسنًا، الأمر إنتهى"، بحسب قوله.