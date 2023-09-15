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الجمعة 15 أيلول 2023 ساعة 11:44

تبادل الاتهامات بين ارمينيا واذربيجان وتصعيد التوتر

تبادل الاتهامات بين ارمينيا واذربيجان وتصعيد التوتر
وجاء تبادل الاتهامات عقب تأكيد ارمينيا أن القوات الأذربيجانية تحركت نحو الحدود المشتركة للبلدين وإعلان اذربيجان أن تمركز القوات الأرمينية على الحدود يعد تهديدا لاستقرار المنطقة, حسبما نقل موقع الجزيرة.
 
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن الوضع على الحدود مع أذربيجان متوتر إلى أقصى حد.
 
وأضاف باشينيان ان الخيارات تغيرت نتيجة للأحداث في أوكرانيا وروسيا.
 
في المقابل، وصفت الخارجية الأذربيجانية تمركز القوات الأرمينية على الحدود بأنه تهديد لاستقرار المنطقة.
 
وتأتي هذه التطورات على خلفية موجة توتر جديدة بدأت في يوليو/تموز الماضي عندما أغلقت أذربيجان ممر لاتشين الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بإقليم ناغورني قره باغ ذي الأغلبية الأرمينية، وترتب على ذلك نقص كبير في الإمدادات.
 
وقد اتهمت يريفان جارتها بتجويع سكان الإقليم، لكن باكو نفت تلك الاتهامات وأعلنت أن ناغورني قره باغ يمكن أن يتلقى كل المساعدات اللازمة عبر طريق أغدام، لكن السلطات الانفصالية ترفض ذلك.
 
ولأن أي توتر في تلك المنطقة يمكن أن يتطور إلى جولة نزاع عسكري جديدة فقد تكثفت الوساطات لاحتواء الموقف والحيلولة دون تحول ما باتت تسمى أزمة إنسانية في ناغورني قره باغ إلى حرب.
 
وقد دعت الرئاسة الروسية (الكرملين) الطرفين إلى ضبط النفس والعمل في إطار الوثائق الثلاثية التي تم توقيعها منذ عامين، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة التي ظهرت منذ ذلك الحين.
رقم : 1081764
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